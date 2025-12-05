PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Tankstelle an der Kroatenstraße
Audi mit gestohlenen Kennzeichen flüchtig

Kevelaer (ots)

Am Freitag (05. Dezember 2025) kam es gegen 03:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Kroatenstraße in Kevelaer. Mehrere Personen brachen die Eingangstür auf und öffneten dann gewaltsam einen Tresor. Dort entnahmen sie eine Geldkassette mit Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe. Sie flüchteten anschließend mit einem grauen oder schwarzen Pkw der Marke Audi, an dem gestohlene Kennzeichen aus dem Kreis Wesel angebracht waren, in Richtung Egmontstraße. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können. Möglichweise ist das von den Tätern genutzte Fahrzeug vor oder nach der Tat aufgefallen. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

