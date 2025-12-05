Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Einfamilienhaus in Wissel

Polizei sucht Zeugen

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (04. Dezember 2025) kam es in Kalkar-Wissel am Heienberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Personen öffneten in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:45 Uhr gewaltsam eine Außentür und gelangte so in das Haus. Dort öffneten sie Schränke und Schubladen und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Feststellungen oder Personen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

