Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Falsche Heizungsableser bestehlen Frau in Wachtendonk

Bargeld erbeutet

Wachtendonk (ots)

Am Donnerstag (27.November 2025), gegen 09:10 Uhr, wurde eine ältere Dame an der Grefrather Landstraße in Wachtendonk durch zwei bisher unbekannte Männer, die angeblich den Gaszähler ablesen wollten, bestohlen. Die Männer, von denen einer einen Vollbart trug und ein südländisches, etwas ungepflegtes Erscheinungsbild hatte, wurden von der Frau ins Haus gelassen. Während einer angeblich den Stand der Heizung ablas, verblieb der andere in der Wohnung. Als sich die Dame von dem vermeintlichen Heizungsableser einen Ausweis zeigen lassen wollte, schrieb dieser ihr seinen (falschen) Namen auf einen Zettel und verlies dann mit dem anderen Mann die Wohnung. Anschließend stellte die Frau eine geöffnete Schranktür im Schlafzimmer fest. Aus dem Schrank wurden Münzen und ein Geldbehälter in einem zweistelligen Euro-Bereich entwendet. Zur weiteren Beschreibung der beiden Personen kann nur gesagt werden, dass sie in privater Kleidung aufgetreten waren und einer einwandfreies Deutsch sprach. Sie waren vermutlich mit einem weißen Kastenwagen angereist, der leider nicht näher beschrieben werden kann. Die Kriminalpolizei in Geldern ermittelt zu diesem Diebstahl und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen im Umfeld des Tatortes geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell