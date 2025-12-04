POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Wohnhaus
Fenster aufgehebelt
Rheurdt (ots)
Am Mittwoch (3. Dezember 2025) zwischen 14:30 und 17:00 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus an der Jakobstraße eingedrungen. Sie suchten anschließend das Schlafzimmer auf und durchwühlten die Schränke nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell