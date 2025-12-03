Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Nur fünf Minuten geparkt, Auto beschädigt

Verursacher flüchtig

Rheurdt (ots)

Am Dienstag (02. Dezember 2025) wurde in der Zeit von 10:35 Uhr bis 10:40 Uhr ein an der Wallstraße in Rheurdt geparkter schwarzer Dodge Ram durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 2 abgestellt. Als der Besitzer nach wenigen Minuten zurückkam, stellte er einen Kratzer an der linken Ecke der hinteren Stoßstange fest. Er war vorher von einem ca. 70 Jahre alten Mann angesprochen worden, ob noch genug Platz zum Ausparken seines hinter dem Dodge parkenden Autos sei. Da nach Angaben des Geschädigten noch mehr als ein Meter Platz zwischen beiden Fahrzeugen war, teilte er dies dem älteren Herrn mit und entfernte sich. Bei dem Auto, welches bei der Rückkehr nicht mehr vor Ort war, soll es sich um eine Opel-Limousine in der Farbe Grau oder Silber gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach dem Unfallverursacher. Der ältere Herr, der sich bei dem Dodge-Fahrer nach Platz zum Ausparken erkundigt hat, wird ebenfalls gebeten, sich zu melden, da er zumindest als Zeuge infrage kommt. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

