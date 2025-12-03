POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Wohnhaus
Fenster eingeschlagen
Rheurdt-Schaephuysen (ots)
Durch ein eingeschlagenes Fenster sind unbekannte Täter zwischen Sonntagmittag und Dienstagabend (2. Dezember 2025) in ein Wohnhaus an der Alte[n] Poststraße eingedrungen. Sie durchsuchten die einzelnen Zimmer im Haus nach Wertgegenständen, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)
