Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Geparkter Mini am York Way beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

In Weeze kam es zwischen Montag (01. Dezember 2025), 22:00 Uhr und Dienstag (02. Dezember 2025), 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw Mini Cooper Clubman war rechts neben der Fahrbahn der Straße York Way in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat den Wagen auf der Fahrerseite an beiden Türen nicht unerheblich beschädigt und hatte sich anschließend entfernt. Aufgrund der Unfallspuren und Farbanhaftungen könnte es sich um ein größeres orangefarbenes Fahrzeug gehandelt haben, möglicherweise einen LKW. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und/oder zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell