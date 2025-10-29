Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.10.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++ Kleines Wunder auf der Rückbank++

Weener - Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Am 21.10.2025 um 19:56 Uhr kam es in Weener, in der Weenerstraße, in Höhe der Autobahnbrücke, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Täter befuhr die Weenerstraße. Dabei löste sich das Auspuffrohr und der Mittelschalldämpfer und verblieben auf der Fahrbahn. Eine 54-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes-Benz sowie ein 25-jähriger Fahrer eines schwarzen 5er-BMW übersahen diese Gegenstände und überfuhren sie. Es entstand an beiden Pkw jeweils ein Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Moormerland - Kleines Wunder auf der Rückbank

In den frühen Morgenstunden des 27.10.2025 wurden Einsatzkräfte in der Koloniestraße in Moormerland Zeugen eines ganz besonderen Ereignisses. Eine Frau war gemeinsam mit ihrem Partner auf dem Weg ins Krankenhaus, als die Wehen plötzlich stärker wurden und die Fahrt mit dem Auto abgebrochen werden musste. Dank des schnellen Eintreffens von Rettungsdienst, Arzt und Hebamme kam das Baby schließlich auf der Rückbank des Autos zur Welt. Die Polizei sicherte in dieser Zeit die Einsatzstelle ab.

Mutter und Junge sind wohlauf - ein kleines Wunder auf der Rückbank mitten in Moormerland.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell