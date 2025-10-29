Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.10.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Körperverletzung in Gaststätte++ versuchter Einbruch++ mehrere Sachbeschädigungen an Pkw++ schwerer Verkehrsunfall++ erneuter Vorfall mit Spendensammlern++ Einbruch in Wohnung++ Verkehrsunfall mit verletzter Person++

Borkum - Körperverletzung in Gaststätte

Am 29.10.2025 gegen 00:35 Uhr kam es auf Borkum, in einer Gaststätte in der Wilhelm-Bakker-Straße, zu einer Körperverletzung. Ein 57-jähriger Mann wurde von einem 58-jährigen Mann und von einem 45-jährigen Mann gestoßen und im Nachgang bedroht. Der 57-jährige Mann blieb unverletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Uplengen - versuchter Einbruch

In der Zeit des 25.10.2025 um 15:00 Uhr bis zum 28.10.2025 um 11:30 Uhr kam es in Uplengen, Alte Warfen, zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte in ein dortiges Wohnhaus einer 66-jährigen Frau zu gelangen. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

In der Zeit zwischen dem 21.10.2025 um 12:00 Uhr und dem 28.10.2025 um 12:00 Uhr kam es in Leer, in der Klaus-Groth-Straße, zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden insgesamt sieben am Straßenrand geparkte Pkw auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hesel - schwerer Verkehrsunfall

Am 28.10.2025 um 08:42 Uhr kam es in Uplengen, Großoldendorf, in der Neufirreler Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Neufirreler Straße in Richtung Neufirrel. Er kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und zum Stehen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Treckers mit Auflieger fuhr in gleicher Richtung hinter dem Sattelzug und musste bremsen. Hierdurch brach der Auflieger nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Eine 85-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann in einem grauen 3er-BMW fuhren zu diesem Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn. Sie stießen mit dem Auflieger des Treckers zusammen. Durch die Feuerwehr konnten die beiden Personen aus dem Pkw befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 42-jährige Fahrer des Sattelzugs sowie der 58-jährige Fahrer des Treckers blieben unverletzt. Der Pkw sowie der Auflieger wurden abgeschleppt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Weener - erneuter Vorfall mit Spendensammlern

Es wurde bereits berichtet, dass es in der Zeit des 22.10.2025 bis zum 24.10.2025 bei einem Lebensmittelgeschäft in der Neuen Feldstraße zu einem Betrugsvorfall gekommen ist. Ein bislang unbekannter Täter bewegte eine 74-jährige Frau dazu, mittels eines Telecashgeräts eine geringe Spende zu überweisen. Diese Spende musste mittels PIN autorisiert werden. Tatsächlich wurde ein Betrag im vierstelligen Bereich abgebucht. Die Täterbeschreibung lautete hier wie folgt: männlich, ca. 1,65-1,70m groß, Mitte 30, kurzer Vollbart, schwarze Haare, dunkel gekleidet.

Am 22.10.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in Weener, auf einem Parkplatz in der Kirchhofstraße, zu einem weiteren Betrugsvorfall. Der bislang unbekannte Täter sprach einen 89-jährigen Mann an, eine Spende für eine Behinderteneinrichtung zu tätigen. Nach Eingabe der PIN in ein Telecashgerät wollte der 89-jährige Mann eine geringe Spende überweisen. Am folgenden Tag wurde festgestellt, dass tatsächlich ein Betrag im vierstelligen Bereich abgebucht wurden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Einbruch in Wohnung

In der Zeit zwischen dem 27.10.2025 um 23:00 Uhr und dem 28.10.2025 um 04:00 Uhr kam es in Emden, in einer Wohnung im Katergang, zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft drang auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung eines 58-jährigen Mannes ein. Dort wurde Diebesgut im dreistelligen Wert entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 28.10.2025 um 13:45 Uhr kam es in Emden, in der Otto-Hahn-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Passat befuhr die Wolfsburger Straße in Richtung der Larrelter Straße. Er beabsichtigte nach rechts in die Otto-Brenner-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 55-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Es kam zum Zusammenstoß. An dem Pkw entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Am dem E-Scooter entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Der 55-jährige Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell