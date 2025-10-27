Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.10.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit beschädigter Scheibe++ Verkehrsunfall und Falschaussage++ Verkehrsunfallflucht++ Einbruchdiebstahl++ Verkehrsunfall aufgrund eines umgestürzten Baumes++ Körperverletzung bei Stellplatz++ Brand in Schornstein++ Bedrohung++

Leer - Verkehrsunfall mit beschädigter Scheibe

Am 26.10.2025 um 15:30 Uhr kam es in Leer, in der Mühlenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine Jugendliche befuhr mit ihrem E-Scooter die Mühlenstraße in Richtung Denkmalplatz. Sie wollte linksseitig in eine Passage einfahren. Aufgrund der nassen Fahrbahn kam sie nach dem Abbiegen ins Rutschen und prallte gegen eine dortige Schaufensterscheibe. Hierbei wurde die Scheibe zerstört. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Leer - Verkehrsunfall und Falschaussage

Am 25.10.2025 um 17:18 Uhr kam es in Leer, in der Nüttermoorer Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem schwarzen VW Tiguan die Straße Alter Weg in Richtung An der Trah. Ein 34-jähriger Mann befuhr mit seinem grünen Mercedes Benz die Nüttermoorer Straße in Richtung Deichstraße. Im Kreuzungsbereich Alter Weg und Nüttermoorer Straße kollidierte der 39-jährige Fahrer mit dem 34-jährigen Fahrer. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Im Zuge dessen konnte festgestellt werden, dass der 39-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und sein Pkw nicht haftpflichtversichert war. Der 34-jährige Mann machte gegenüber den Polizeibeamten falsche Angaben zum Unfallhergang. Diesbezüglich wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 26.10.2025 um 10:10 Uhr kam es in Leer, Am Bingumer Deich in Höhe der Hausnummer 32, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Straße Am Bingumer Deich in Richtung Leer und streifte beim Vorbeifahren den geparkten grauen VW Multivan eines 40-jährigen Mannes. Hierbei brach ein Außenspiegel ab und es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen dem 09.10.2025 um 04:00 Uhr und dem 26.10.2025 um 12:00 Uhr kam es in Rhauderfehn Untenende, zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte auf unbekannte Art und Weise ein Fenster zur Erdgeschosswohnung eines 58-jährigen Mannes auf. Es wurde Diebesgut im dreistelligen Wert entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall aufgrund eines umgestürzten Baumes

Am 26.10.2025 gegen 05:20 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Gronewoldstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann befuhr mit seinem schwarzen VW Golf die Gronewoldstraße in Richtung 3. Südwieke. Kurz vor der Kreuzung zur 3. Südwieke übersah er einen umgefallenen Baum, der die gesamte Straße blockierte. Er stieß mit dem Baum zusammen, sodass der Airbag auslöste. Der Mann wurde verletzt und wurde in einem Rettungswagen behandelt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn geräumt.

Rhauderfehn - Körperverletzung bei Stellplatz

Am 25.10.2025 um 22:47 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 115, zu einer Körperverletzung. Ein 44-jähriger Mann sprach vier Jugendliche an, welche Knallkörper in der Nähe seines Wohnmobilstellplatzes warfen. Da die Jugendlichen sich entfernten, sei der Mann hinterhergelaufen und habe sie zum Stehenbleiben aufgefordert. Die Gruppe reagierte darauf aggressiv und es kam zu einer Körperverletzungshandlung. Hierdurch erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Beschreibung des ersten Jugendlichen lautet: männlich, ca. 1,75m groß, gelb-orangene Jacke, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Die Beschreibung des zweiten Jugendlichen lautet: männlich, ca. 1,80m groß, breitere Statur, orangene Hose, helles T-Shirt und dunkle Jacke. Die Beschreibung des dritten Jugendlichen lautet: männlich, ca. 1,85m groß, Jeanshose, dunkle Jacke und dunkle Mütze. Die Beschreibung der vierten Jugendlichen lautet: weiblich, ca. 1,65m groß, lange dunkle Haare und dunkelrote Jacke. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Brand in Schornstein

Am 26.10.2025 um 18:30 Uhr kam es in Rhauderfehn, im Lerchengang, zu einem Brand in einem Schornstein. In einem Wohnhaus kam es zu einer Hitzeentwicklung in einem Schornstein. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine 23-jährige Frau wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.

Emden - Bedrohung

Am 25.10.2025 um 16:37 Uhr kam es in Emden, Am Delft in Höhe der Hausnummer 10, zu einer Bedrohung. Ein 39-jähriger Mann sprach im Bereich der Innenstadt eine 52-jährige Frau und einen 36-jährigen Mann an. Er beleidigte sie und bedrohte sie mit Gewalt. Selbst nach dem Eintreffen der Polizeibeamten drohte der Mann, weitere Straftaten zu begehen. Er wurden in Gewahrsam genommen. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell