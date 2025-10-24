Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 24.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht ++ Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person ++ Körperverletzung ++

Leer - Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Ringstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Notausgangstür eines örtlichen Einkaufszentrums. Durch einen bislang unbekannten Beschuldigten wurde vermutlich mit einem Holzpfosten der Glaseinsatz der Tür beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Beleidigungen und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag gegen 08:45 Uhr wurde der Polizei in Leer eine randalierende Person am Bahnhof gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 49-jährigen Mann aus Leer, welcher sofort damit begann, die eingesetzten Polizeikräfte zu beleidigen und einen Rucksack nach ihnen warf. Dieser verfehlte einen Beamten. Da sich der Beschuldigte fortlaufend auffällig zeigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Er muss sich nun mehreren Ermittlungsverfahren stellen.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr kam es in der Straße Am Bingumer Deich zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Dort beabsichtigte ein 62-jähriger Mann aus Weener mit seinem Fahrrad die Straße in Fahrtrichtung Jasminweg zu überqueren. Er übersah dabei den herannahenden und bevorrechtigten PKW einer 23-jährigen Frau aus Bunde. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Emden - Körperverletzung

Am 22.10.2025 gegen 17:50 Uhr kam es in der Auricher Straße zu einer Körperverletzung. Ein minderjähriges Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad aus Richtung der Emder Innenstadt kommend, als ihr eine bislang unbekannte, männliche Person auf einem E-Bike aus Richtung Hinte entgegenkam. Der bislang unbekannte Täter sprach das Mädchen in einem aggressiven Ton an. Anschließend blieb er stehen, zog sie vom Fahrrad und verletzte sie körperlich. Erst nachdem das Mädchen sich wehrte, flüchtete der Mann. Der Täter wird als 50-60 Jahre alt, mit blonden Haaren, einer neon-grünen Daunenjacke, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen beschrieben. Bei dem E-Bike soll es sich um ein schwarz-graues Fahrrad mit einem sehr hohen Sitz handeln. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell