POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 23.10.2025

Leer - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am 19.10.2025 kam es zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Einbruch in der Heisfelder Straße in Leer. In einem dortigen Mehrfamilienhaus gelangte die bislang unbekannte Täterschaft in die Wohnung eines 56-jährigen Mannes. Sie entwendete Diebesgut im dreistelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Beschädigungen durch Graffiti

In der Zeit des 20.10.2025 um 20:00 Uhr bis zum 21.10.2025 um 11:00 Uhr kam es in Leer, bei einem Logistikkonzern in der Hafenstraße, zu einer Sachbeschädigung. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde Graffiti an die Außenwände der Firma gesprüht.

In der Zeit des 21.10.2025 um 00:00 Uhr bis zum 22.10.2025 um 14:48 Uhr kam es in Leer, bei einem Versicherungsunternehmen in der Pferdemarktstraße, zu einer Sachbeschädigung. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde Graffiti an die Außenwand des Gebäudes gesprüht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Fensterscheiben beschädigt

Am 22.10.2025 um 23:11 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Person an einem Gebäude im Logaer Weg in Leer Fensterscheiben beschädigen würde. Der zunächst unbekannte Täter sei fußläufig geflüchtet. Durch die eingesetzten Beamten konnte der 20-jährige Mann unweit vom Tatort gestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,31 Promille. An dem Gebäude entstand ein Schaden im geschätzten dreistelligen Bereich. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

A31 - Höhenkontrolle ausgelöst

Am 22.10.2025 um 11:00 Uhr wurde auf der A31, im Emstunnel in Fahrtrichtung Oldenburg, die Höhenkontrolle ausgelöst. Ein 55-jähriger Fahrer eines LKW löste die Kontrolle aus. Trotz der Auslösung des Rotlichts fuhr er weiter. Er konnte durch die Polizei in Höhe der Anschlusstelle Filsum angetroffen und von der Autobahn runter begleitet werden. Hier wurde festgestellt, dass der LKW die zulässige Höhe im Emstunnel von 4,40 Metern tatsächlich überschritt.

Leer - Fahrradkontrollen mit positiver Bilanz

Am 22.10.2025 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden durch die Polizei Leer im Stadtgebiert vermehrt Fahrradkontrollen durchgeführt. Hierbei wurde u.a. die Beleuchtung am Fahrrad kontrolliert. Es konnten drei Verkehrsverstöße aufgrund mangelnder bzw. nicht vorhandener Beleuchtung am Fahrrad festgestellt werden. Insgesamt fiel positiv auf, dass der Großteil der Fahrradfahrer über eine ausreichende Beleuchtung verfügte.

Emden - Kellerfenster beschädigt

In der Zeit vom 17.10.2025 um 00:00 Uhr bis zum 22.10.2025 um 10:55 Uhr kam es in Emden, bei zwei nebeneinanderliegenden Mehrparteienhäusern Am Tonnenhof, zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mehrere Kellerfenster. Die Häuser sind leerstehend. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 16.10.2025 um 22:00 Uhr kam es in Emden, zwischen der Wilgumer Straße und der Torumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec die Dollartstraße in Richtung Althusiusstraße. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem schwarzen Mercedes die Dollartstraße in entgegengesetzter Richtung. Diese Person fuhr auf die Gegenfahrbahn, um an zwei parkenden Pkw vorbeizufahren. Damit es nicht zu einem Zusammenstoß kommt, musste der Pedelec-Fahrer ausweichen. Er stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

