PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Staatsanwaltschaft Aurich und Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Brand in Emden - Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung++

Emden - Zu dem Brand am 18.10.2025 gegen 01:20 Uhr in einer Autowerkstatt Am Neptunplatz in Emden teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit, dass von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen ist. Zu dieser Einschätzung kam man nach Auswertung der bisherigen Spurenlage und nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen.

Ob ein Zusammenhang zu einem am selben Tag stattgefundenen Konzert sowie zu Sachbeschädigungen bei einem Bürgerverein in der Cirksenastraße in Emden besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Herrn Oberstaatsanwalt J. Wilken Staatsanwaltschaft Aurich Schlossplatz 10 in 26603 Aurich Tel. 04941 9998-644

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:09

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.10.2025

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++ Körperverletzungen in Diskothek++ Diebstahl eines Kraftrades++ betrügerischer Spendenaufruf++Investitionsbetrug++ Graffiti an Schule++ Vollsperrung nach schwerem Unfall++ Rauchentwicklung++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle++ Verkehrsunfallflucht++ Randalierer in Bank++ Bedrohung++ Bunde - Körperverletzungen in Diskothek Am ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:03

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.10.2025

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++ Verkehrsunfall mit beschädigter Scheibe++ Verkehrsunfall und Falschaussage++ Verkehrsunfallflucht++ Einbruchdiebstahl++ Verkehrsunfall aufgrund eines umgestürzten Baumes++ Körperverletzung bei Stellplatz++ Brand in Schornstein++ Bedrohung++ Leer - Verkehrsunfall mit beschädigter Scheibe Am 26.10.2025 um 15:30 Uhr kam es in ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:38

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 26.10.2025

    Leer (ots) - ++Versuchter Fahrrad- und E-Scooter-Diebstahl++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsunfall mit einem abgemeldeten und gestohlenen Pkw -Zeugenaufruf-++Brand eines Altkleidercontainers mit Zeugensuche++Trunkenheitsfahrt++Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Beteiligten++ Leer - Versuchter Fahrrad- und E-Scooter-Diebstahl Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren