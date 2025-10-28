POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Brand in Emden - Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung++

Emden - Zu dem Brand am 18.10.2025 gegen 01:20 Uhr in einer Autowerkstatt Am Neptunplatz in Emden teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit, dass von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen ist. Zu dieser Einschätzung kam man nach Auswertung der bisherigen Spurenlage und nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen.

Ob ein Zusammenhang zu einem am selben Tag stattgefundenen Konzert sowie zu Sachbeschädigungen bei einem Bürgerverein in der Cirksenastraße in Emden besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

