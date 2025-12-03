PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gemeindehaus
Fenster aufgehebelt

Geldern-Veert (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag (2. Dezember 2025) sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Gemeindehaus an der Martinistraße eingedrungen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Notebook, Kopfhörer und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

