Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall
PKW gerät in Gegenverkehr

Geldern (ots)

Am Mittwochabend (3. Dezember 2025) gegen 18:07 Uhr ereignete sich auf der Weseler Straße (B58) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige aus Düsseldorf war mit seinem Ford Fiesta in Richtung Issum unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der Wagen mit dem Mercedes eines 68-Jährigen aus Geldern. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Ford dann durch die Wucht des zurückgeschleudert und prallte noch gegen einen LKW, der hinter dem Mercedes fuhr. Am Steuer des Lastwagens saß ein 45-Jähriger aus Bochum. Der 24-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Seine beiden Beifahrerinnen im Alter von 24 und 28 Jahren wurden leicht verletzt, ebenso der 68-jährige Mercedesfahrer und der Fahrer des LKW. Der Ford wurde sichergestellt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

