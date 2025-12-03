PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Radfahrer beschädigt geparktes Fahrzeug in Millingen und flüchtet
Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Samstag (29. November 2025) wurde gegen 22:15 Uhr ein an der Graf-von-Galen-Straße in Rees-Millingen geparkter schwarzer Pkw Peugeot 208 durch einen Radfahrer beschädigt. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bahnstraße zwischen der Schillerstraße und der Mozartstraße geparkt. Durch eine Zeugin konnte ein Knall vernommen und ein Radfahrer gesehen werden, der in diesem Augenblick an dem Peugeot vorbeifuhr. Aufgrund der Dunkelheit kann der Radfahrer, der sich in Richtung Bahnstraße entfernte, nicht näher beschrieben werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem flüchtigen Radfahrer geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:59

    POL-KLE: Rheurdt - Nur fünf Minuten geparkt, Auto beschädigt / Verursacher flüchtig

    Rheurdt (ots) - Am Dienstag (02. Dezember 2025) wurde in der Zeit von 10:35 Uhr bis 10:40 Uhr ein an der Wallstraße in Rheurdt geparkter schwarzer Dodge Ram durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 2 abgestellt. Als der Besitzer nach wenigen Minuten zurückkam, stellte er einen Kratzer an der linken ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:33

    POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gemeindehaus / Fenster aufgehebelt

    Geldern-Veert (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag (2. Dezember 2025) sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Gemeindehaus an der Martinistraße eingedrungen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Notebook, Kopfhörer und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:28

    POL-KLE: Weeze - Geparkter Mini am York Way beschädigt / Polizei sucht Zeugen

    Weeze (ots) - In Weeze kam es zwischen Montag (01. Dezember 2025), 22:00 Uhr und Dienstag (02. Dezember 2025), 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw Mini Cooper Clubman war rechts neben der Fahrbahn der Straße York Way in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat den Wagen auf der Fahrerseite an beiden Türen nicht unerheblich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren