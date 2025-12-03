Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Radfahrer beschädigt geparktes Fahrzeug in Millingen und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Samstag (29. November 2025) wurde gegen 22:15 Uhr ein an der Graf-von-Galen-Straße in Rees-Millingen geparkter schwarzer Pkw Peugeot 208 durch einen Radfahrer beschädigt. Der Wagen stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bahnstraße zwischen der Schillerstraße und der Mozartstraße geparkt. Durch eine Zeugin konnte ein Knall vernommen und ein Radfahrer gesehen werden, der in diesem Augenblick an dem Peugeot vorbeifuhr. Aufgrund der Dunkelheit kann der Radfahrer, der sich in Richtung Bahnstraße entfernte, nicht näher beschrieben werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem flüchtigen Radfahrer geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

