POL-KLE: Emmerich - Diebstahl eines Kfz
Citroen C2 mit niederländischem Kennzeichen entwendet
Emmerich (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Dienstagnachmittag (2. Dezember 2025) einen schwarzen Citroen C2 gestohlen, der auf der Arnheimer Straße Ecke Groendalscher Weg abgestellt war. Der Wagen trug das niederländische Kennzeichen 9ZDL23. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, oder den Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell