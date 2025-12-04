POL-KLE: Geldern - Motorroller mit dem Kennzeichen 119ROI gestohlen
Zeugen gesucht
Geldern (ots)
Am Mittwoch (3. Dezember 2025) entwendeten unbekannte Täter zwischen 07:55 und 13:10 Uhr einen Motorroller, der am Berufskolleg an der Straße Am Nierspark abgestellt war. Der schwarze Roller von Yamaha trug das Versicherungskennzeichen 119ROI. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Kleinkraftrades machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
