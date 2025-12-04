Geldern (ots) - Am Mittwochabend (3. Dezember 2025) gegen 18:07 Uhr ereignete sich auf der Weseler Straße (B58) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige aus Düsseldorf war mit seinem Ford Fiesta in Richtung Issum unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der Wagen mit dem Mercedes eines 68-Jährigen aus Geldern. Nach ersten ...

