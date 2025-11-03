PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Graffitisprayer am Tessiner Bahnhof

Tessin / Landkreis Rostock (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnten am Freitagmorgen zwei von vier Graffitisprayern in Tessin von der Polizei auf frischer Tat gestellt werden. Zunächst erhielt die Sanitzer Polizei gegen 6 Uhr den Hinweis, dass sich in der Bahnhofstraße vier vermummte, schwarz gekleidete Personen aufhielten und dies verdächtig wirkte.

Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die vier Personen fußläufig in verschiedene Richtungen. Zwei von ihnen konnten kurz darauf im unmittelbaren Umfeld gestellt und kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich um zwei jugendliche Deutsche im Alter von 17 und 19 Jahren. Bei beiden Personen konnten tatrelevante Gegenstände fest- und sichergestellt werden. Zudem wurde der in Tatortnähe geparkte PKW des 19-Jährigen durchsucht. Auch hier wurden diverse Beweismittel aufgefunden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde schließlich festgestellt, dass an einem Haltestellenhäuschen am Tessiner Bahnhof Graffiti mit Fußballbezug aufgebracht wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 500EUR geschätzt.

Die weiterführenden Ermittlungen zu dem Vorfall wurden durch die Bundespolizeiinspektion Rostock übernommen.

