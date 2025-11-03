PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter auf frischer Tat beim Versuch des Kfz-Diebstahls gestellt- 21-Jähriger in Haft

Rostock (ots)

Am frühen Sonnabendmorgen, des 01.11.2025, konnte die Rostocker Polizei einen Mann auf frischer Tat beim Versuch eines Fahrzeugdiebstahls stellen.

Gegen 02:40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich eine Person in der Handwerkstraße im Stadtteil Rostock-Schmarl an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen mache. Unverzüglich eingesetzte Beamte der Polizeiinspektion Rostock trafen vor Ort auf einen 21-jährigen deutschen Tatverdächtigen, der gerade versuchte, in einen weißen Mercedes Sprinter einzubrechen. Der Mann war den Beamten bereits aufgrund ähnlicher Delikte bekannt.

Bei der Durchsuchung seiner Person und der mitgeführten Sachen stellten die Polizisten diverses Werkzeug und Equipment sicher, das typischerweise zum Diebstahl von Kraftfahrzeugen verwendet wird.

Da sich der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Tat bereits in Bewährung befand, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Nach seiner Vorführung beim Amtsgericht Rostock wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei wird auch geprüft, ob der 21-Jährige für weitere gleichgelagerte Taten im Stadtgebiet Rostock verantwortlich ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

