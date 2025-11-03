PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 36-Jähriger nach Konsum von Betäubungsmitteln im psychischen Ausnahmezustand

Warin (ots)

Am 02.11.2025 um 19:30 Uhr kam es zu einen Polizeieinsatz in Warin. 
Über den Notruf der Polizei wurde ein Mann in einem psychischem 
Ausnahmezustand in einer Wohnung gemeldet, welcher einen 
schusswaffenähnlichen Gegenstand bei sich führen soll. Da eine 
Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, verlegten mehrere 
Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere zum Einsatzort. Der 
36-jährige deutsche Wohnungsinhaber konnte durch die eingesetzten 
Polizeibeamten überwältigt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen 
in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Schusswaffe konnte in 
der Wohnung nicht festgestellt werden, jedoch Betäubungsmittel und 
ein Pfefferspray. Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes nach 
dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz wurden eingeleitet.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

