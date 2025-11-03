Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 36-Jähriger nach Konsum von Betäubungsmitteln im psychischen Ausnahmezustand

Warin (ots)

Am 02.11.2025 um 19:30 Uhr kam es zu einen Polizeieinsatz in Warin. Über den Notruf der Polizei wurde ein Mann in einem psychischem Ausnahmezustand in einer Wohnung gemeldet, welcher einen schusswaffenähnlichen Gegenstand bei sich führen soll. Da eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, verlegten mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere zum Einsatzort. Der 36-jährige deutsche Wohnungsinhaber konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten überwältigt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Schusswaffe konnte in der Wohnung nicht festgestellt werden, jedoch Betäubungsmittel und ein Pfefferspray. Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz wurden eingeleitet. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

