Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Güstrow (ots)

Am 31.10.2025 gegen 19:00 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses
in der Elisabethstraße Güstrow gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren
aus Güstrow, Lüssow-Karow und Karcheez konnten dass in Vollbrand 
stehende Haus löschen. Ersten Erkenntnissen nach habe der 87-Jährige 
deutsche Bewohner in einem Zimmer eine Kerze angezündet und dieses 
kurzzeitig verlassen. Aus bislang ungeklärten Gründen sei es in 
dieser Zeit zum Ausbruch des Feuers gekommen. Der 87-Jährige wurde 
mit einer Rauchgasintoxikation zur Beobachtung ins Krankenhaus 
gebracht. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene 
Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die 
Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

