Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Güstrow (ots)

Am 31.10.2025 gegen 19:00 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in der Elisabethstraße Güstrow gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren aus Güstrow, Lüssow-Karow und Karcheez konnten dass in Vollbrand stehende Haus löschen. Ersten Erkenntnissen nach habe der 87-Jährige deutsche Bewohner in einem Zimmer eine Kerze angezündet und dieses kurzzeitig verlassen. Aus bislang ungeklärten Gründen sei es in dieser Zeit zum Ausbruch des Feuers gekommen. Der 87-Jährige wurde mit einer Rauchgasintoxikation zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell