Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 52-jährigem Mann aus dem Raum Ludwigslust-Parchim

Ruhner Berge/Neustadt-Glewe (ots)

Die Polizei Ludwigslust sucht derzeit nach einem 52-jährigen Mann aus der Gemeinde Ruhner Berge. Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstagmittag, dem 28.10.2025, an seinem Wohnort gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich der Vermisste im Bereich Neustadt-Glewe aufgehalten haben. Der 52-Jährige hatte vor Kurzem einen medizinischen Eingriff und ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Ein Bild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/5um0y

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 183 cm groß

- schlanke Statur

- schwarz-graues, mittellanges Haar, Mittelscheitel

- bekleidet mit schwarzer Lederjacke und Jean

Personen, die den Gesuchten seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ludwigslust (Tel.: 03874 / 4110) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell