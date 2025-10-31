PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 52-jährigem Mann aus dem Raum Ludwigslust-Parchim

Ruhner Berge/Neustadt-Glewe (ots)

Die Polizei Ludwigslust sucht derzeit nach einem 52-jährigen Mann aus der Gemeinde Ruhner Berge. Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstagmittag, dem 28.10.2025, an seinem Wohnort gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich der Vermisste im Bereich Neustadt-Glewe aufgehalten haben. Der 52-Jährige hatte vor Kurzem einen medizinischen Eingriff und ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Ein Bild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/5um0y

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 183 cm groß
   - schlanke Statur
   - schwarz-graues, mittellanges Haar, Mittelscheitel
   - bekleidet mit schwarzer Lederjacke und Jean

Personen, die den Gesuchten seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ludwigslust (Tel.: 03874 / 4110) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:01

    POL-HRO: Aktuelle Betrugsanrufe Im Raum Wismar

    Wismar (ots) - In den vergangenen Minuten gingen in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Notrufe ein, welche auf eine aktuelle Betrugsanrufserie im Bereich der Hansestadt Wismar hindeutet. Hier geben sich die Anrufer als Polizisten aus, welche in der näheren Umgebung des Angerufenen eine Täterbande gestellt haben. Zur Sicherung des Eigentums würde ein Polizist vorbeikommen und die ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 19:22

    POL-HRO: Polizei und Feuerwehr finden vermissten 83-Jährigen in Teterow

    Teterow (ots) - Schnelles Handeln von Rettungskräften und Polizei führten am heutigen Donnerstag zur Rettung eines 83-jährigen Mannes in Teterow. Gegen 18:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass der Hinweisgeber von einer älteren Frau im Bereich der Bootshäuser an der Badeanstalt am Teterower See angesprochen wurde, welche seit dem Nachmittag ihren ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:50

    POL-HRO: Fußgänger läuft auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

    Lüssow/ Landkreis Rostock (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in der Ortslage Lüssow bei Güstrow zu einem schweren Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW die Schwaaner Straße in Fahrtrichtung Schwaan als plötzlich von rechts ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Auch wenn der Fahrzeugführer des BMW umgehend bremste und den Versuch des Ausweichens unternahm, kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren