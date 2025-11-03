PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Neukloster (ots)

Am 02.11.2025 kam es auf der L102 Höhe Triwalk zu einem 
Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Ersten 
Erkenntnissen nach kam der Fahrzeugführer eines Audis von der 
Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Straßenbaum. 
Der 20-jährige Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die 
Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit 
einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen.
Die beiden 21 und 20-Jährigen Mitfahrer konnten das Fahrzeug 
eigenständig verlassen. Sie wurden ebenfalls schwerverletzt und zur 
weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser 
verbracht. Für die Bergung der Personen, sowie Unterstützung bei der 
Absicherung der Unfallstelle, waren Kameraden der Feuerwehren Dorf 
Mecklenburg und Lübow vor Ort. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde
auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin die Dekra eingesetzt. 
Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Für die 
Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle wurde zeitweise eine 
Vollsperrung eingerichtet.

Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche 
Staatsangehörigkeit.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren