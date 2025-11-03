Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Neukloster (ots)

Am 02.11.2025 kam es auf der L102 Höhe Triwalk zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Ersten Erkenntnissen nach kam der Fahrzeugführer eines Audis von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 20-jährige Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen. Die beiden 21 und 20-Jährigen Mitfahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurden ebenfalls schwerverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Bergung der Personen, sowie Unterstützung bei der Absicherung der Unfallstelle, waren Kameraden der Feuerwehren Dorf Mecklenburg und Lübow vor Ort. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin die Dekra eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle wurde zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet. Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

