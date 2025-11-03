PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Wohnung in Rostock-Dierkow - Wohnung nicht bewohnbar

Rostock (ots)

Heute Morgen, gegen 03:40 Uhr, erhielt die Polizei über die Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr Rostock die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung in der Walter-Butzek-Straße im Rostocker Stadtteil Dierkow.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befand sich die Feuerwehr bereits im Löscheinsatz. Die drei Bewohner der betroffenen Wohnung hatten diese zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Der 43-jährige deutsche Wohnungsinhaber wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen geriet aus bislang ungekläter Ursache ein Möbelstück im Wohnzimmer in Brand. Die Berufsfeuerwehr Rostock konnte das Feuer zügig löschen und eine Ausbreitung auf weitere Teile der Wohnung verhindern. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Wohnung ist infolge des Brandes vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird am morgigen Tag erwartet.

