Wachtendonk (ots) - Am Donnerstag (27.November 2025), gegen 09:10 Uhr, wurde eine ältere Dame an der Grefrather Landstraße in Wachtendonk durch zwei bisher unbekannte Männer, die angeblich den Gaszähler ablesen wollten, bestohlen. Die Männer, von denen einer einen Vollbart trug und ein südländisches, etwas ungepflegtes Erscheinungsbild hatte, wurden von der Frau ...

mehr