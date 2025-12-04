POL-KLE: Kerken - Diebstahl auf Werkstattgelände
Zeugen gesucht
Kerken-Nieukerk (ots)
Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, und Mittwochmorgen (3. Dezember 2025), 08:15 Uhr, Zutritt zum Gelände einer Landmaschinenwerkstatt an der Straße Am Aermen Düwel verschafft. Anschließend entwendeten sie aus zwei dort gelagerten Schaltschränken nahezu alle Elektronikkomponenten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell