POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus am Luisenplatz in Kellen

In Kleve-Kellen brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (02. Dezember 2025), 10:00 Uhr und Mittwoch (03. Dezember 2025), 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Luisenplatz ein. Sie öffneten gewaltsam ein zur Straße/Vorgarten gelegenes Fenster und drangen so ins Haus ein. Sie entwendeten einen Möbeltresor mit Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Kleve ermittelt jetzt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

