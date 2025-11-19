Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehr löscht Brand bei Autohändler

Wuppertal (ots)

In der Halle eines Autohändlers in Oberbarmen hat es heute (19.11.) Mittag gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, es gab keine Verletzten. Gegen 12:20 wurden die Einsatzkräfte zu dem Betrieb an der Straße "Vor der Beule" gerufen. Von außen waren weder Feuer noch Qualm zu sehen. Im Inneren der rund 450 Quadratmeter großen Halle war ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Halle selbst war völlig verraucht, die Feuerwehrleute konnten zunächst kaum etwas sehen, brachten den Brand aber dennoch nach weniger als 15 Minuten unter Kontrolle. Drei weitere Autos wurden durch das Feuer beschädigt. Elf Autos und ein Motorrad, die in dem Gebäude standen, blieben augenscheinlich intakt. Die Halle und später auch der ebenfalls völlig verrauchte Keller wurden durchgelüftet. Nach gut 90 Minuten war der Einsatz beendet. Die Polizei wird jetzt die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens ermitteln. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Löschzüge Langerfeld und Nächstebreck der Freiwilligen Feuerwehr.

