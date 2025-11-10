Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Unbekannter Stoff in verwüstetem Lehrerzimmer

Wuppertal (ots)

Nach einem Einbruch in die städtische Realschule Leimbacher Straße haben die Täter dort einen zunächst unbekannten Stoff verteilt. Erst am Mittag konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Am Wochenende waren die Einbrecher in das Schulgebäude im Stadtteil Barmen eingestiegen und hatten im Verwaltungstrakt und im Lehrerzimmer randaliert. Zum Unterrichtsbeginn am heutigen Montag (10.11.) fielen die Schäden auf, ebenso das stechend riechende Pulver in den verwüsteten Räumen. Alle Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt. Die Feuerwehr sperrte die potenziell belasteten Gebäudeteile ab und untersuchte das Pulver. Dabei gab es fernmündliche Unterstützung durch ein auf unbekannte Substanzen spezialisiertes Team der Feuerwehr Dortmund. Letzten Endes erwies sich der Stoff als ungefährlich. Möglicherweise handelt es sich um Löschpulver aus Feuerlöschern, von denen im Schulgebäude einige nicht mehr an Ort und Stelle waren. Der Einsatz dauerte zwei Stunden. Die Schulleitung veranlasst die Reinigung der betroffenen Räume.

