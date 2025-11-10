Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Sperrmüllbrand greift auf Fassade über

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Sonntag 09.11.2025 auf Montag 10.11.2025 wurde die Feuerwehr gegen 01:00 Uhr zu einem gemeldeten Feuer in die Bartholomäusstr. alarmiert. Dort brannte Sperrmüll an einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die Fassade und geparkte PKW vor dem Gebäude übergegriffen. Durch frühzeitiges Warnen eines der Bewohner, konnten einige Personen das Gebäude verlassen bevor der Fluchtweg durch Brandrauch versperrt wurde. Die restlichen Bewohner wurden im Innenhof von Feuerwehrkräften versammelt, bis eine Entfluchtung durch diesen Bereich möglich war. Parallel wurde mit mehreren Einheiten die Brandbekämpfung und die Kontrolle des Gebäudes eingeleitet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass eine weitere Brandausbreitung auf das Gebäude bzw. die Wohnungen verhindert werden konnte. Durch leichten Raucheintrag ins Gebäude wurden Lüftungsmaßnahmen und Kontrollmessungen nötig. Alle Wohnungen blieben bewohnbar, so dass die ca. 20 betroffenen Personen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren Käfte der Feuerwachen 1 und 2 , sowie der Freiwilligen Feuerwehr Nächstebreck und Langerfeld. Für die ca. 35 Einsatzkräfte war der Einsatz nach eineinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell