Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer vor leerstehendem Wohnhaus

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat gestern (11.11.) Abend ein Feuer an einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Langerfeld gelöscht. Das Wohnhaus an der Straße Bramdelle war in der Vergangenheit Übergangswohnheim für Geflüchtete, wird aber nicht mehr genutzt. Ein Zeuge hatte gegen 20:30 Uhr die Feuerwehr gerufen und starken Rauch mit entsprechendem Geruch gemeldet. Als die Einsatzkräfte ankamen, bestätigte sich das. Sie mussten die Türen gewaltsam öffnen, weil das Gebäude verschlossen und der Keller zugemauert war. Die Erkundung ergab, dass Unrat in einem Kellerschacht vor dem Haus brannte, und der Rauch durch eine undichte Stelle in der Wand ins Gebäude gezogen war. Im Haus war niemand, es gab keine Verletzten. Das Feuer wurde gelöscht, das Gebäude durchgelüftet. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von den Löschzügen Nächstebreck und Langerfeld der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Der Einsatz war kurz nach 22 Uhr beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei.

