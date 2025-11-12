PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer vor leerstehendem Wohnhaus

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat gestern (11.11.) Abend ein Feuer an einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Langerfeld gelöscht. Das Wohnhaus an der Straße Bramdelle war in der Vergangenheit Übergangswohnheim für Geflüchtete, wird aber nicht mehr genutzt. Ein Zeuge hatte gegen 20:30 Uhr die Feuerwehr gerufen und starken Rauch mit entsprechendem Geruch gemeldet. Als die Einsatzkräfte ankamen, bestätigte sich das. Sie mussten die Türen gewaltsam öffnen, weil das Gebäude verschlossen und der Keller zugemauert war. Die Erkundung ergab, dass Unrat in einem Kellerschacht vor dem Haus brannte, und der Rauch durch eine undichte Stelle in der Wand ins Gebäude gezogen war. Im Haus war niemand, es gab keine Verletzten. Das Feuer wurde gelöscht, das Gebäude durchgelüftet. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von den Löschzügen Nächstebreck und Langerfeld der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Der Einsatz war kurz nach 22 Uhr beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1624
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 12:20

    FW-W: Unbekannter Stoff in verwüstetem Lehrerzimmer

    Wuppertal (ots) - Nach einem Einbruch in die städtische Realschule Leimbacher Straße haben die Täter dort einen zunächst unbekannten Stoff verteilt. Erst am Mittag konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Am Wochenende waren die Einbrecher in das Schulgebäude im Stadtteil Barmen eingestiegen und hatten im Verwaltungstrakt und im Lehrerzimmer randaliert. Zum Unterrichtsbeginn am heutigen Montag (10.11.) fielen die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 06:49

    FW-W: Sperrmüllbrand greift auf Fassade über

    Wuppertal (ots) - In der Nacht von Sonntag 09.11.2025 auf Montag 10.11.2025 wurde die Feuerwehr gegen 01:00 Uhr zu einem gemeldeten Feuer in die Bartholomäusstr. alarmiert. Dort brannte Sperrmüll an einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die Fassade und geparkte PKW vor dem Gebäude übergegriffen. Durch frühzeitiges Warnen eines der Bewohner, konnten einige Personen das ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 22:16

    FW-W: Zwei Verletzte bei Kellerbrand am Rauental

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Abend des 07.11. zu einem Kellerbrand in die Straße Rauental gerufen. Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache Barmen trafen rasch ein und stellten fest, dass es aus mehreren Kellerfenstern rauchte. Nachdem alle Personen das Gebäude verlassen hatten konnte der Brand zügig gelöscht werden. Das Feuer blieb so auf den Keller begrenzt. Durch den ...

    mehr
