Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tragischer Verkehrsunfall auf der Kranenburger Straße - Eine Person tödlich verletzt

Kranenburg-Niel (ots)

Am Sonntagmorgen (07.Dezember2025) ereignete sich auf der Kranenburger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige Frau aus Kranenburg ums Leben kam. Die Frau, die als Fahrzeughalterin des in den Unfall verwickelten Pkw Audi identifiziert wurde, fuhr aus Richtung Kranenburg in Richtung Kranenburg-Niel, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und auf einer angrenzenden Grünfläche rechtsseitig der Fahrbahn tot aufgefunden. Der Unfall ereignete sich auf einem Abschnitt der Kranenburger Straße, auf dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde vor Ort eingesetzt. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz benachrichtigt und betreut. Die Kranenburger Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell