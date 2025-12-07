PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tragischer Verkehrsunfall auf der Kranenburger Straße - Eine Person tödlich verletzt

Kranenburg-Niel (ots)

Am Sonntagmorgen (07.Dezember2025) ereignete sich auf der Kranenburger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige Frau aus Kranenburg ums Leben kam. Die Frau, die als Fahrzeughalterin des in den Unfall verwickelten Pkw Audi identifiziert wurde, fuhr aus Richtung Kranenburg in Richtung Kranenburg-Niel, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und auf einer angrenzenden Grünfläche rechtsseitig der Fahrbahn tot aufgefunden. Der Unfall ereignete sich auf einem Abschnitt der Kranenburger Straße, auf dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde vor Ort eingesetzt. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz benachrichtigt und betreut. Die Kranenburger Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 11:43

    POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Einfamilienhaus in Wissel / Polizei sucht Zeugen

    Kalkar (ots) - Am Donnerstag (04. Dezember 2025) kam es in Kalkar-Wissel am Heienberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Personen öffneten in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:45 Uhr gewaltsam eine Außentür und gelangte so in das Haus. Dort öffneten sie Schränke und Schubladen und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:07

    POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus am Luisenplatz in Kellen / Polizei sucht Zeugen

    Kleve (ots) - In Kleve-Kellen brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (02. Dezember 2025), 10:00 Uhr und Mittwoch (03. Dezember 2025), 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Luisenplatz ein. Sie öffneten gewaltsam ein zur Straße/Vorgarten gelegenes Fenster und drangen so ins Haus ein. Sie entwendeten einen Möbeltresor mit Bargeld in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren