Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Polizei startet "Aktionswoche Schulwegsicherung"

Kreis Kleve (ots)

Der Polizei im Kreis Kleve liegen die jüngsten Verkehrsteilnehmer besonders am Herzen. Daher startet sie am heutigen Montag (08. Dezember 2025) die "Aktionswoche Schulwegsicherung" im gesamten Kreisgebiet. Diese findet an den Schultagen der 50. Kalenderwoche (Montag, 08. Dezember bis Freitag, 12. Dezember 2025) statt, bewusst auch in der dunklen Jahreszeit.

Dabei soll an möglichst vielen Schulen jeweils im Zeitraum vor dem Schulbeginn verstärkt Präsenz gezeigt werden. Neben präventiven Ansätzen, beispielsweise durch verkehrsdidaktische Gespräche, soll auch repressiv gegen Verkehrsverstöße vorgegangen werden, sei es durch Verwarnungsgelder und Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder durch die Elternbriefe, mit denen die Erziehungsberechtigten auf Fehlverhalten ihrer Kinder aufmerksam gemacht werden. Darüber hinaus sind die Beamtinnen und Beamten auch Ansprechpartner für die Kinder und Eltern, wenn diese im Verkehrsraum Mängel oder aber auch regelmäßige gefährliche Verhaltensweisen auffallen.

"Wir wollen die Verkehrsunfallzahlen im Kreis deutlich senken und erhoffen uns von dieser Aktionswoche, auch bei den jüngsten Verkehrsteilnehmern ein Verständnis für die Gefahren des Straßenverkehrs zu entwickeln und wie man ihnen durch normgerechtes Verhalten begegnen kann!", so Polizeidirektor Tim Probst und Polizeioberrat Achim Jaspers, die Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz und Verkehr. (sp)

