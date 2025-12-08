Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Tür beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Reihenhaus ein

Goch (ots)

Am Freitag (5. Dezember 2025) kam es zwischen 13:30 Uhr und 19:50 Uhr an der Gartenstraße in Goch zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täterbeschädigten die Terrassentür eines Reihenhauses und drangen so in den Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter durchsucht. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

