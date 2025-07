Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Möhnesee (ots)

Am Samstag, 05.07.2025, um 01:50 Uhr befuhr eine 25-jährige Soesterin einen mit drei weiteren Personen im Alter von 27 bis 31 Jahren besetzten Pkw von der B229 kommend auf der K32 in Richtung Möhnesee-Büecke. In einer Linkskurve geriet die Fahrerin mit den rechten Reifen auf den Grünstreifen und verlor anschließend die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich im weiteren Verlauf überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle vier Insassen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die vier Verletzten wurden vom eingesetzten Rettungsdienst in verschiedene umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin erwartet ein Strafverfahren und ein Entzug der Fahrerlaubnis. Aufgrund ihrer vor Ort durch die Polizei im Atemalkohol festgestellten Alkoholisierung wurde eine Blutprobe angeordnet. An dem hochwertigen Pkw, dessen Wert die Polizei auf 40000,- Euro schätzt, entstand Totalschaden. (MJ)

