Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch -Terrassentür beschädigt: Zeugen nach Einbruch in Doppelhaushälfte gesucht

Goch (ots)

Am Freitag (5. Dezember 2025) kam es zwischen 17:25 Uhr und 22:30 Uhr am Ostring in Goch zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten dabei die Terrassentür einer Doppelhaushälfte und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Diese durchsuchten die Täter und entfernten sich nachfolgend von der Örtlichkeit. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell