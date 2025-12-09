PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Zigarettenautomat aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2512035

POL-ME: Zigarettenautomat aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2512035
  • Bild-Infos
  • Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Montag, 8. Dezember 2025, wurde in Monheim am Rhein ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montagmorgen alarmierte gegen 8:40 Uhr eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Köpenicker Straße in Höhe der Hausnummer 9 festgestellt hatte.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten im Rahmen erster Ermittlungen fest, dass der Automat noch am Abend zuvor unbeschädigt gewesen war und die bisher unbekannten Täterinnen und Täter diesen in der Nacht auf Montag aufgebrochen hatten. Sie stahlen eine noch unbekannte Menge Zigarettenschachteln. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer kann Hinweise zu dem Aufbruch des Zigarettenautomaten geben? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren