POL-ME: Zigarettenautomat aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2512035
Monheim am Rhein (ots)
In der Nacht auf Montag, 8. Dezember 2025, wurde in Monheim am Rhein ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Am Montagmorgen alarmierte gegen 8:40 Uhr eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Köpenicker Straße in Höhe der Hausnummer 9 festgestellt hatte.
Die Polizistinnen und Polizisten stellten im Rahmen erster Ermittlungen fest, dass der Automat noch am Abend zuvor unbeschädigt gewesen war und die bisher unbekannten Täterinnen und Täter diesen in der Nacht auf Montag aufgebrochen hatten. Sie stahlen eine noch unbekannte Menge Zigarettenschachteln. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen dreistelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt und fragt:
Wer kann Hinweise zu dem Aufbruch des Zigarettenautomaten geben? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.
