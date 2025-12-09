Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Frauen von Duo beraubt - die Polizei bittet um Mithilfe - 2512037

Hilden (ots)

Am frühen Samstagabend, 6. Dezember 2025, raubte ein Duo im Innenstadtbereich von Hilden zwei Frauen ihre Handtaschen. Die Männer flohen anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:30 Uhr gingen zwei Frauen im Alter von 34 und 38 Jahren zu Fuß entlang der Marktstraße, als ihnen in Höhe der Hausnummer 9 plötzlich von zwei Männern gewaltsam die Handtaschen entrissen wurden. Das Duo floh in Richtung Schwanenstraße.

Erst am Montag, 8. Dezember 2025, erstatteten die Frauen Anzeige bei der Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die circa 40 bis 45 Jahre alten Täter waren beide dunkel gekleidet. Einer der Männer war circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und von athletischer Statur. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Der andere Mann kann als circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben werden und war von schlanker Statur. Beide Täter hatten einen dunklen Hautton.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat am Samstagabend auf der Marktstraße beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den gesuchten Räubern machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

