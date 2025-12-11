POL-E: Essen: Unbekannte heben unrechtmäßig Geld vom Konto einer Seniorin ab - 1. Folgemeldung - Tatverdächtige identifiziert
Essen (ots)
45145 E.-Frohnhausen: Die Kriminalpolizei suchte mit Fotos nach zwei Unbekannten, die zwischen dem 3. und 15. Juni dieses Jahres in einer Bankfiliale am Gervinusplatz mehrfach unrechtmäßig Geld vom Konto einer 85-jährigen Essenerin abgehoben hatten. Wir berichteten:
https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-heben-unrechtmaessig-geld-vom-konto-einer-seniorin-ab-fotofahndung
Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung stellte sich ein Tatverdächtiger auf der Polizeiwache in der Essener Innenstadt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen gegen einen 61-jährigen Mann und eine 56-jährige Frau aufgenommen. Beide wohnen in Essen und haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung und bitten, die verbreiteten Bilder zu löschen./Wrk
