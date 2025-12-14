Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte/r raubt Seniorin Handtasche - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45138 E.- Südostviertel: Gestern Morgen (13. Dezember) raubte ein/e Unbekannte/r in der Herwarthstraße die Handtasche einer 84-Jährigen.

Die Seniorin lief gegen 8:45 Uhr die Herwarthstraße entlang, als sich ihr zwischen Spichernstraße und Steeler Straße eine unbekannte Person näherte und an ihrer Handtasche zog. Zunächst konnte die 84-Jährige den Angriff abwehren. Als der/die Unbekannte aber rabiater wurde, stürzte die Frau und wurde dabei verletzt. Der/die Unbekannte konnte mit der Handtasche in Richtung Spichernstraße fliehen. Eine 74-jährige Passantin bemerkte die verletzte Seniorin und rief einen Rettungswagen, der die Frau ins Krankenhaus brachte.

Eine Täterbeschreibung konnte die Seniorin nicht abgeben. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC

