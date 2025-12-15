PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Geldbörse aus Umhängetasche gestohlen - Täter versuchen mit Bankkarte Geld abzuheben - Fotofahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid:

Am 7. August dieses Jahres entwendeten bislang unbekannte Täter gegen 12:40 Uhr in einer Bankfiliale am Rüttenscheider Stern die Geldbörse samt Bargeld und Bankkarte aus der Umhängetasche einer Seniorin. Kurz darauf versuchten zwei Männer mehrfach, mit der entwendeten Bankkarte Bargeld abzuheben. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Duo. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/189134

Die Polizei Essen bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

