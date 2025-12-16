PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: 24-Jähriger mit Stichwaffe verletzt - Polizei sucht Verdächtige

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am Montagabend (15. Dezember) kam es auf der Krayer Straße zu einem Streit zwischen einem 24-Jährigen und mehreren Unbekannten. Einer der Unbekannten verletzte den Essener dabei mit einer Stichwaffe. Die Polizei sucht die Verdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer Bar an der Kiwittstraße gerufen. Dorthin waren zwei Männer geflüchtet, die vorher auf dem gegenüberliegenden Parkplatz eines Supermarktes an der Krayer Straße mit einer Personengruppe in Streit geraten waren. Einer der Männer, ein 24-jähriger Essener, wurde während der Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe verletzt. Zeugen konnten beobachten, wie mehrere Personen in zwei oder drei Autos stiegen und von dem Supermarkt-Parkplatz in Richtung A40 fuhren. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach den flüchtigen Tatverdächtigen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

