Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 34-Jährigen auf Weihnachtsmarkt mit Stichwaffe - Mordkommission ermittelt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (15. Dezember) wurde ein 34-jähriger Mann aus Herne auf dem Willy-Brandt-Platz von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Der 34-jährige Herner hielt sich gegen 20:00 Uhr mit weiteren Bekannten an einem Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt auf, als die Gruppe mit einem Unbekannten in Streit geriet. Erst später bemerkte der Mann, dass er durch eine Stichwaffe verletzt worden war und fuhr ins Krankenhaus. Die Ärzte konnten eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Der Tatverdächtige flüchtete vermutlich in Begleitung eines weiteren Mannes.

Die Mordkommission sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zum flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Dieser soll circa 30 Jahre alt und bei eher stabiler Statur etwa 1,60 Meter groß sein. Seine Haare sollen länger und zum Zopf gebunden gewesen sein. Außerdem hatte er einen hellblond gefärbten Bart. Insgesamt wurde er von Zeugen als südländisch beschrieben.

Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten.

Besucher des Weihnachtsmarktes, die mit ihren Handys Fotos/Videos angefertigt haben, werden gebeten diese im Hinweisportal der Polizei NRW unter dem Ereignis "Essen: Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Weihnachtsmarkt" hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/ ./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell