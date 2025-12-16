PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 34-Jährigen auf Weihnachtsmarkt mit Stichwaffe - Mordkommission ermittelt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (15. Dezember) wurde ein 34-jähriger Mann aus Herne auf dem Willy-Brandt-Platz von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet und sucht Zeugen.

Der 34-jährige Herner hielt sich gegen 20:00 Uhr mit weiteren Bekannten an einem Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt auf, als die Gruppe mit einem Unbekannten in Streit geriet. Erst später bemerkte der Mann, dass er durch eine Stichwaffe verletzt worden war und fuhr ins Krankenhaus. Die Ärzte konnten eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Der Tatverdächtige flüchtete vermutlich in Begleitung eines weiteren Mannes.

Die Mordkommission sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zum flüchtigen Tatverdächtigen machen können. Dieser soll circa 30 Jahre alt und bei eher stabiler Statur etwa 1,60 Meter groß sein. Seine Haare sollen länger und zum Zopf gebunden gewesen sein. Außerdem hatte er einen hellblond gefärbten Bart. Insgesamt wurde er von Zeugen als südländisch beschrieben.

Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten.

Besucher des Weihnachtsmarktes, die mit ihren Handys Fotos/Videos angefertigt haben, werden gebeten diese im Hinweisportal der Polizei NRW unter dem Ereignis "Essen: Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Weihnachtsmarkt" hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/ ./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 11:35

    POL-E: Essen: 24-Jähriger mit Stichwaffe verletzt - Polizei sucht Verdächtige

    Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am Montagabend (15. Dezember) kam es auf der Krayer Straße zu einem Streit zwischen einem 24-Jährigen und mehreren Unbekannten. Einer der Unbekannten verletzte den Essener dabei mit einer Stichwaffe. Die Polizei sucht die Verdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer Bar an der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:38

    POL-E: Essen: Unbekannte rauben Tankstelle aus - 1. Folgemeldung - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Am 4. Dezember dieses Jahres überfielen zwei unbekannte Tatverdächtige eine Tankstelle an der Grenoblestraße. Wir berichteten am gleichen Tag: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-rauben-tankstelle-aus-zeugen-gesucht Während des Raubes wurden die Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera gefilmt. Fotos und eine nähere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren