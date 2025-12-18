POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in der Stollberger Straße, PM 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Dachstuhlbrandes in der Stollberger Straße zum Einsatz von Polizei und Rettungskräften.
Nähere Informationen liegen derzeig noch nicht vor.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell