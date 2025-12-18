PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in der Stollberger Straße, PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Dachstuhlbrandes in der Stollberger Straße zum Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

Nähere Informationen liegen derzeig noch nicht vor.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren