Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in der Stollberger Straße, PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Dachstuhlbrandes in der Stollberger Straße zum Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

Nähere Informationen liegen derzeig noch nicht vor.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell