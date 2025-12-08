Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unklare Konfliktlage - Nachtragsmeldung - 20-Jähriger droht Polizeibeamte zu verletzen und sich anschließend das Leben zu nehmen (08.12.2025)

Mönchweiler (ots)

Seit dem Vormittag waren in Mönchweiler zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei anlässlich einer unklaren Konfliktlage im Einsatz.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Gegen 16 Uhr konnte die Lage von der Polizei ohne Verletzte beendet werden. Spezialkräfte der Polizei drangen in das Wohngebäude ein und nahmen den 20 Jahre alten Tatverdächtigen widerstandslos fest.

Die Hintergründe der Tat und insbesondere auch die Motivlage des Festgenommenen sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

