POL-KN: Unklare Konfliktlage - Nachtragsmeldung - 20-Jähriger droht Polizeibeamte zu verletzen und sich anschließend das Leben zu nehmen (08.12.2025)
Mönchweiler (ots)
Seit dem Vormittag waren in Mönchweiler zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei anlässlich einer unklaren Konfliktlage im Einsatz.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.
Gegen 16 Uhr konnte die Lage von der Polizei ohne Verletzte beendet werden. Spezialkräfte der Polizei drangen in das Wohngebäude ein und nahmen den 20 Jahre alten Tatverdächtigen widerstandslos fest.
Die Hintergründe der Tat und insbesondere auch die Motivlage des Festgenommenen sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell