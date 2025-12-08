POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Diebstahl von Baustelle - Unbekannte entwenden rund 1.000 Meter Kabel - Polizei bittet um Hinweise (05./08.12.2025)
Oberndorf am Neckar (ots)
Die Polizei bitte um Hinweise zu einem Diebstahl von einer Baustelle in der Austraße im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Unbekannte Täter entwendeten von der dortigen großen Baustelle insgesamt rund 1.000 Meter Kabel im Wert von mehreren tausend Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0 entgegen.
