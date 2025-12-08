POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Diebstahl von Baustelle - Unbekannte entwenden rund 1.000 Meter Kabel - Polizei bittet um Hinweise (05./08.12.2025)

VS-Schwenningen (ots) - Am Samstag haben zwei unbekannte Männer, gegen 19:15 Uhr, auf dem Marktplatz einen 43-Jährigen angegangen. Der Grund des Übergriffs ist noch unbekannt. Doch wirkten sie so auf den Mann ein, dass sich dieser im Gesicht leichte Verletzungen zuzog. Nach der Auseinandersetzung flüchteten sie. ...

mehr