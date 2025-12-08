Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen, K5914, Lkr. Tutlingen) Unfall auf der K5914 zwischen Gunningen und Schura (08.12.2025)

Gunningen, K5914 (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 5914 zwischen Guningen und Schura ereignet hat. Ein 30-Jähriger bog mit einem Mercedes der A-Klasse von Spaichingen kommend an der Einmündung der Schuraer Straße auf die Espachstraße nach links in Richtung Gunningen ab und kollidierte dabei mit einer von dort kommenden, der Straße in Richtung Schura folgenden vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen mit einem Renault. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes in den Straßengraben. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Sowohl die 33-Jährige als auch der 30-Jährige blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell