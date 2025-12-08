Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung "Worbelhag" und "Langenäcker" - Auto erfasst E-Scooter (06.12.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zum Glück glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Einmündung "Worbelhag" und "Langenäcker" am Samstagnachmittag. Eine 76-jährige Ford-Fahrerin war auf dem "Langenäcker" in Richtung ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung übersah sie den von rechts kommenden, mit zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren besetzten E-Scooter und konnte einen Zusammenstoß trotz des Versuchs auszuweichen nicht mehr verhindern. Die 14-jährige Mitfahrerin zog sich infolge der Kollision Verletzungen zu, die durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden mussten. Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

