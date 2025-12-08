PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt 57-Jährigen nieder (06.12.20256)

Singen (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter einen Mann in einem Schnellrestaurant in der Industriestraße angegriffen und niedergeschlagen. Gegen 5 Uhr verpasste der Fremde dem 57-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, so dass dieser bewusstlos zu Boden ging. Bei einer späteren medizinischen Untersuchung ergaben sich mehrere Verletzungen im Bereich von Kopf und Oberkörper.

Sachdienliche hinweise auf die Identität des unbekannten Angreifers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
