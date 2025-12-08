Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst E-Scooterfahrer (07.12.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Hauptstraße einen E-Scooterfahrer übersehen. Gegen 19 Uhr fuhr der 63-Jährige mit einem Mercedes der E-Klasse auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Sparkasse nahm er einen dunkel gekleideten 19-Jährigen, der den Fußgängerüberweg gerade mit einem E-Scooter überquerte zu spät wahr und stieß mit ihm zusammen. Der Heranwachsende prallte gegen das Auto und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich.

